Известная модель Эби Рэтчфорд поразила формами в крохотном лифчике

Модель любит демонстрировать свои формы с разных ракурсов, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила показать свои большие объемы близко.

Эби поднесла камеру поближе, дав возможность полюбоваться своими формами в крохотном купальнике.

Красотка была в крохотном полосатом бикини. Маленький лифчик, казалось, был не по размеру и своими лоскутками сжал пышную красоту звезды.

Кроме того, ткань приподняла формы, отчего они стали выглядеть еще соблазнительнее и завораживающе - горяча до безумия.

Тонкая талия и плоский живот привлекали внимание не меньше.

Звезда распустила длинные волосы, которые легли аккуратной волной набок.

Рэтчфорд смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"Скучаю по более светлым волосам", - написала модель.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Эби Рэтчфорд мечтала стать моделью всегда, однако лишь спустя несколько попыток ей это удалось.

Она сменила много профессий, прежде чем на ее фото обратили внимание. Снимки начали набирать огромную популярность в Фейсбук, после этого Эби стали приглашать на различные съемки, и сейчас она считается одной из самых популярных моделей, рекламирующих бикини и белье.

На страницу Эби в Инстаграм подписаны 9,1 миллиона пользователей сети. Поклонники пишут звезде комплименты, восхищаясь ее формами.

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