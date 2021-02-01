Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, підігріла інтерес до своєї персони, знову засвітившись з екс-солістом "Время и Стекло" Позитивом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, зроблене під час зйомок «Орла і решки», де Мішель і Позитив стали ведучими. На відео видно, що Мішель фліртує і весело проводить час з колегою. Та й сам Позитив мило реагує на жарти артистки.
"Підігріваю вас", - підписала відео зірка.
У коментарях під постом почалося бурхливе обговорення відео. Одним фанам стало цікаво, в якій же країні побувають зірки. Інші стали обговорювати чутки про роман зірок, які поширюються в мережі.
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"Миле фото у милої людини", "сподіваюся скоро весілля", "Мішель йому точно не підійде)) у нього вже давно є інша, і це вже всі знають", "Ой мене інтерес мучить", "обережно, а то згоримо)", "дуже круто", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що нещодавно Позитив проговорився, що розлучився зі своєю дружиною. Це і послужило приводом для чуток про те, що у репера з'явилася нова дівчина. Крім цього, Позитив записав спільний трек з Андраде до серіалу "100 тисяч хвилин разом".
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