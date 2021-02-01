Спливли подробиці трагічної смерті відомого російського артиста і стендап-коміка Олександра Шаляпіна

Про трагедію стало відомо 25 січня, коли тіло Шаляпіна виявили у власній квартирі. За попередніми даними, артист, у якого були серйозні проблеми з алкоголем, наклав на себе руки.

В ефірі програми «Зірки зійшлися» на НТВ дружина покійного коміка Анастасія розповіла, що саме вона виявила тіло чоловіка в калюжі крові, повернувшись додому з дачі. За її словами, за життя Шаляпін любив її розігрувати, тому спочатку вона подумала, що це черговий жорстокий жарт.

Однак, Олександр не ворушився, тому жінка покликала сусіда, який і подзвонив у швидку. Лікарі, що прибули на місце, змогли лише констатувати смерть артиста.

За словами Анастасії, вся їхня квартира була в крові. Жінка вважає, що в останній момент її чоловік пошкодував про те, що зважився на фатальний крок. На користь цієї версії говорить те, що сліди крові виявилися у ванній, туалеті, коридорі і кухні. У квартирі кров'ю забруднені багато речей.

"Я дивлюся на плитку і не бачу її чистою. Бачу її такою, як бачила тоді. І це ніколи не пройде. Більше не зможу жити в цьому будинку", - заявила вдова Шаляпіна.

Вона планує найближчим часом продати нещасливу квартиру, в якій все нагадує їй про трагедію.

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