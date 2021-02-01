Всплыли подробности трагической смерти известного российского артиста и стендап-комика Александра Шаляпина

О трагедии стало известно 25 января, когда тело Шаляпина обнаружили в собственной квартире. По предварительным данным, артист, у которого были серьезные проблемы с алкоголем, покончил с собой.

В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ жена покойного комика Анастасия рассказала, что именно она обнаружила тело мужа в луже крови, вернувшись домой с дачи. По ее словам, при жизни Шаляпин любил ее разыгрывать, поэтому поначалу она подумала, что это очередная жестокая шутка.

Однако, Александр не шевелился, поэтому женщина позвала соседа, который и позвонил в скорую. Прибывшие на место врачи смогли лишь констатировать смерть артиста.

По словам Анастасии, вся их квартира была в крови. Женщина полагает, что в последний момент ее муж пожалел о том, что решился на роковой шаг. В пользу этой версии говорит то, что следы крови обнаружились в ванной, туалете, коридоре и кухне. В квартире кровью испачканы многие вещи.

«Я смотрю на плитку и не вижу ее чистой. Вижу ее такой, как видела тогда. И это никогда не пройдет. Больше не смогу жить в этом доме», - заявила вдова Шаляпина.

Она планирует в ближайшее время продать злополучную квартиру, в которой все напоминает ей о трагедии.

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