Российский актер и комик Гарик Харламов сообщил об утрате

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал фото российского комика Александра Шаляпина, который покончил жизнь самоубийством. Убитый горем Харламов написал трогательное воспоминание о нем, закрыв комментарии, чтобы подписчики не могли разводить под фото покойного дискуссии.

«Ушел из жизни Саня Шаляпин. Ушел сам. Молодой и перспективный комик. Человек, который дарил смех не смог рассмешить самого себя», - написал Харламов, отметив, что был лично знаком с Шаляпиным.

Харламов добавил, что в среде комиков нередко говорят, что смех укорачивает жизнь тем, кто смешит людей.

Ранее мы писали, что 41-летний актер, стенд-ап комик Александр Шаляпин покончил жизнь самоубийством. Тело было найдено в его квартире. Источники сообщали, что комика нашла его жена, которая вернулась с дачи. По информации источников, Шаляпин порезал себе вены.

Стоит отметить, что у Шаляпина были проблемы с алкоголем. Несколько лет он даже лечился в клинике в Белгороде.

Шаляпин был известен по роли Дурбазола в «Бумере». Кроме этого, он снимался в таких сериалах как «Глухарь», «Универ. Новая общага», «Бабушка легкого поведения» и другие.

Напомним, что трагически погиб известный российский актер и комик Александр Шаляпин, появились подробности: "Тело нашла жена".

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