Французький актор алжирського походження Жан-П'єр Бакрі в амплуа "вічного буркотуна" зіграв у більш ніж п'ятдесяти фільмах
Як передає Politeka.net з посиланням на телеканал BFMTV, Жана-П'єра Бакрі не стало 18 січня. У нього кілька років тому діагностували онкологічне захворювання, яке і стало причиною смерті в 69 років.
Бакрі народився в Алжирі у франкоалжирській єврейській родині. Коли йому було 11 років, вся сім'я емігрувала до Канн. Спочатку Жан-П'єр хотів стати вчителем латинської та французьких мов, але в 25 років відправився підкорювати Париж і почав працювати в модельній індустрії. Там він захопився курсами акторської майстерності знаменитого Рене Симона.
Багато років його пов'язували відносини з Жауї Аньєс, з якою він створив кілька фільмів як режисер. Вони отримали чотири премії Сезар, Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю, премію Європейської кіноакадемії та премію Рене Клера.
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На його рахунку такі фільми: "День спокути", "Любов з першого погляду", "Едіт і Марсель", "Сьома мішень", "Підземка", "Кінець літа", "Кухня і залежність", "Сімейна атмосфера", "Відомі старі пісні", "На чужий смак", "Вандомська площа", "Подивися на мене", "Святковий переполох" та інші.
Бакрі вдалося створити в кінематографі образ грубого, трохи хуліганистого (і, як не парадоксально) одночасно милого типу.
В одному з інтерв'ю актор ототожнював свого героя з собою: "Люди, які знають мене, знають, що я веселий хлопець. Я люблю сміятися і змушувати людей сміятися, але коли щось мене дратує, я кажу це!"
Користувачі кинулися висловлювати свої співчуття в мережі:
"Ах ні!!! Безумовно, це крововилив! Щирі співчуття його родині"
"Як сумно... Його зовнішність, його особливий голос, його емоції ... Покойтесь з миром, містер Бакрі"
"Зі смертю кожного актора страждає серце, ось він і удар. Містер Бакрі є доказом того, що чоловік може бути поетичним, співчуваючим, викликати божевільний сміх. Прощайте, і співчуття його рідним"
"Чудовий Бакрі, скромний, і усміхнений зсередини"
"Містер Бакрі, вас буде не вистачати ... дуже. Багато колег прозвали мене "дочка Бакрі"! Я пишаюся (навіть якщо всіх дратую...)"
"Спасибі йому за те, що він приніс нам: сміх, емоції, роздуми..."
"Великий талант, якого буде не вистачати"
"Який хороший актор, неймовірні фільми на його рахунку. Той, який мене дуже зачепив... Прощай, маестро"
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