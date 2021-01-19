Французский актер алжирского происхождения Жан-Пьер Бакри в амплуа "вечного ворчуна" сыграл в более чем пятидесяти фильмах

Как передает Politeka.net со ссылкой на телеканал BFMTV, Жана-Пьера Бакри не стало 18 января. У него несколько лет назад диагностировали онкологическое заболевание, которое и стало причиной смерти в 69 лет.

Бакри родился в Алжире во франкоалжирской еврейской семье. Когда ему было 11 лет, вся семья эмигрировала в Канны. Изначально Жан-Пьер хотел стать учителем латинского и французских языков, но в 25 лет отправился покорять Париж и начал работать в модельной индустрии. Там он увлекся курсами актерского мастерства знаменитого Рене Симона.

Многие годы его связывали отношения с Жауи Аньес, с которой он создал несколько фильмов как режиссер. Они получили четыре премии Сезар, Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, премию Европейской киноакадемии и премию Рене Клера.

На его счету такие фильмы: "День искупления", "Любовь с первого взгляда", "Эдит и Марсель", "Седьмая Мишень", "Подземка", "Конец лета", "Кухня и зависимость", "Семейная атмосфера", "Известные старые песни", "На чужой вкус", "Вандомская площадь", "Посмотри на меня", "Праздничный переполох" и другие.

Бакри удалось создать в кинематографе образ грубого, немного хулиганистого (и, как ни парадоксально) одновременно милого типа.

В одном из интервью актер отождествлял своего героя с собой: "Люди, которые знают меня, знают, что я веселый парень. Я люблю смеяться и заставлять людей смеяться, но когда что-то меня раздражает, я говорю это!"

Пользователи кинулись выражать свои соболезнования в Сети:

"Ах нет!!! Определенно, это кровоизлияние! Искренние соболезнования его семье"

"Как грустно... Его внешность, его особенный голос, его эмоции ... Покойтесь с миром, мистер Бакри"

"Со смертью каждого актера страдает сердце, вот он и удар. Мистер Бакри является доказательством того, что мужчина может быть поэтичным, сочувствующим, вызывать безумный смех. Прощайте и соболезнования его родным"

"Великолепный Бакри, скромный, и улыбающийся изнутри"

"Мистер Бакри, вас будет не хватать ... очень. Многие коллеги прозвали меня «Дочь Бакри»! Я горжусь (даже если всех раздражаю...)"

"Спасибо ему за то, что он принес нам: смех, эмоции, размышления..."

"Большой талант, которого будет не хватать"

"Какой хороший актер, невероятные фильмы на его счету. Тот, который меня очень зацепил... Прощай, маэстро"

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