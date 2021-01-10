Непоправимое случилось с любимцем публики, 41-летним актером, режиссером и сценаристом Максимом Браматкиным

5 января звезда отпраздновал день рождения, а спустя пять дней его не стало. По предварительным данным, смерть наступила в результате гипертонического криза. О гибели Браматкина на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил режиссер Донатас Грудович, передает Politeka.net.

По его словам, у него были предчувствия, что товарищ "угасает" дома без работы.

Пользователи кинулись выражать свои соболезнования в комментариях под постом Грудовича:

"Боже мой! Он чудесный! Он потрясающий! Я с ним работала! Работала и любовалась, какой он талантливый!"

"ужасно больно"

"Господи, как же так..."

"Мои соболезнования! Хорошо что ты его снимал, все не напрасно"

"Соболезную ... такая боль, так больно терять друзей рано... очень рано! Очень сочувствую вам..."

"Соболезнования, Донатас! А известно, что с ним случилось? Хорошо, что успел снять" - "кровоизлияние"

"Кошмар какой... Я с ним дня три назад общался... Он сказал, что по приезду меня ждет от него в подарок картина... Я очень удивился этому, правда... Какая жесть..."

"Я не верю. Это невозможно"

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