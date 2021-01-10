Непоправне сталося з улюбленцем публіки, 41-річним актором, режисером і сценаристом Максимом Браматкіним

5 січня зірка відсвяткував день народження, а через п'ять днів його не стало. За попередніми даними, смерть настала в результаті гіпертонічного кризу. Про загибель Браматкіна на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив режисер Донатас Грудович, передає Politeka.net.

За його словами, у нього було передчуття, що товариш "згасає" вдома без роботи.

Користувачі кинулися висловлювати свої співчуття в коментарях під постом Грудовича:

"Боже мій! Він чудовий! Він приголомшливий! Я з ним працювала! Працювала і милувалася, який він талановитий!"

"жахливо боляче"

"Господи, як же так..."

"Мої співчуття! Добре що ти його знімав, все недаремно"

"Співчуваю... такий біль, так боляче втрачати друзів рано... дуже рано! Дуже співчуваю вам..."

"Співчуття, Донатас! А відомо, що з ним сталося? Добре, що встиг зняти" - "крововилив"

"Кошмар який... Я з ним дня три тому спілкувався... Він сказав, що по приїзду мене чекає від нього в подарунок картина... Я дуже здивувався цьому, правда... Яка жесть..."

"Я не вірю. Це неможливо"

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