Відома Instagram-модель Демі Роуз покрасувалася вражаючою фігурою у відвертому вбранні

Юна красуня, яка завдяки своїм пишним формам встигла прославитися в Мережі як "британська Кардашьян", не перестає радувати шанувальників жаркими знімками в ці холодні зимові дні. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Демі поділилася новим соковитим фото з Ібіци.

На знімку красуня позує на тлі блакитного неба і дерев. Одягнена Демі, як зазвичай, досить відверто: на ній тільки чорний боді, низ якого залишає сідниці красуні повністю відкритими. Образ моделі доповнює стриманий макіяж і довга коса.

Знімок зроблений ззаду і трохи знизу, що дає явний акцент на п'ятій точці Роуз. Сама красуня на фото впевнено дивиться кудись вдалину.

"Не озирайся назад, якщо тільки там не хороший вигляд", - підписала кадр Роуз.

Шанувальники моделі прийшли в захват від такого знімка, буквально засипавши її компліментами.

Раніше ми писали, що для нового фото Демі одягла світло-жовтий костюм-боді на блискавці, який лише злегка прикрив її бюст і максимально оголив талію.

Дівчина також доповнила свій зовнішній вигляд іменним намистом не шиї і сонцезахисними окулярами, які прикріпила до волосся на маківці. Позуючи для фото, Демі Роуз розстебнула блискавку на грудях і відкрила хвилюючий вид на свої груди.

Нагадавши, що Демі Роуз без білизни засвітила свою "солодкість" в обрізаній футболочці.

Крім того Politeka писала, що Демі Роуз полонила вигинами в прозорій сіточці, надивитися неможливо.

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз в" невидимому " бікіні подражнила розкішним відпочинком на яхті.