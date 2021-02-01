Известная инстаграм-модель Деми Роуз покрасовалась впечатляющей фигурой в откровенном наряде

Юная красотка, которая благодаря своим пышным формам успела прославиться в сети как «британская Кардашьян», не перестает радовать поклонников жаркими снимками в эти холодные зимние дни. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Деми поделилась новым сочным фото с Ибицы.

На снимке красотка позирует на фоне голубого неба и деревьев. Одета Деми, как обычно, достаточно откровенно: на ней только черный боди, низ которого оставляет ягодицы красотки полностью открытыми. Образ модели дополняет сдержанный макияж и длинная коса.

Снимок сделан сзади и немного снизу, что дает явный акцент на пятой точке Роуз. Сама красотка на фото уверенно смотрит куда-то вдаль.

«Не оглядывайся назад, если только там не хороший вид», - подписала кадр Роуз.

Поклонники модели пришли в восторг от такого снимка, буквально засыпав ее комплиментами.

Ранее мы писали, что для нового фото Деми надела светло-желтый костюм-боди на молнии, который лишь слегка прикрыл ее бюст и максимально обнажил талию.

Девушка также дополнила свой внешний вид именным ожерельем не шее и солнцезащитными очками, которые прикрепила к волосам на макушке. Позируя для фото, Деми Роуз расстегнула молнию на груди и открыла волнительный вид на свою грудь.

Напомним, что Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке.

Кроме того Politeka писала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз в "невидимом" бикини подразнила роскошным отдыхом на яхте.