Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото Квітко позує в басейні біля моря. Дівчина була в салатовому купальнику, розвернувшись спиною до камери. Сідниці виявилися не прикритими тканиною, тому фанати могли легко оцінити пишні форми Анастасії. Модель волосся залишила розпущеним, взявшись за них однією рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі під фото:

"Прекрасна"," шалено красива"," спокусливий купальник, ти шикарно виглядаєш"," ти прекрасна принцеса"," ідеальне тіло"," ви виглядаєте чудовою принцесою", "я люблю тебе Анастасія, моя любов"," Моя дитинко", "Чудо-жінка"," Незрівнянна дуже красива жінка"," Ти виглядаєш красиво, дитинко, дуже мило, ти унікальна, я люблю тебе"," відмінний малюк"," ти запалюєш, Анастасія"," багата річ", "я хочу викупати тебе, любов моя".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко влаштувала фотосесію в білизні перед вікнами.

На фото Квітко позувала біля вікна, примірявши досить маленьку білизну темно-бордового кольору. Щоб підкреслити тонку талію і пишний бюст зі стегнами, Анастасія повернулася до до об'єктиву боком.

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