Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото Квитко позирует в бассейне возле моря. Девушка была в салатовом купальнике, развернувшись спиной к камере. Ягодицы оказались не прикрытыми тканью, поэтому фанаты могли легко оценить пышные формы Анастасии. Модель волосы оставила распущенными, взявшись за них одной рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии под фото:

"Прекрасная", "Безумно красивая", "соблазнительный купальник, ты шикарно выглядишь", "Ты прекрасная принцесса", "Идеальное тело", "Вы выглядите чудесной принцессой", "Я люблю тебя Анастасия, моя любовь", "Моя детка", "Чудо-женщина", "Несравненная очень красивая женщина", "Ты выглядишь красиво, детка, очень мило, ты уникальна, я люблю тебя", "Отличный малыш", "Ты зажигаешь, Анастасия", "Богатая вещь", "Я хочу искупать тебя, любовь моя".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко устроила фотосессию в белье перед окнами.

На фото Квитко позировала у окна, примерив довольно маленькое белье темно-бордового цвета. Чтобы подчеркнуть тонкую талию и пышный бюст с бедрами, Анастасия повернулась к к объективу боком.

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