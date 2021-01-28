Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, примерила необычный купальник на отдыхе

Популярная модель с пышными формами и яркой внешностью привыкла к комплиментам. Девушка не только рекламирует бикини, но еще и часто снимается для мужских журналов. Так как Анастасия прославилась достаточно давно она также сталкивается и с хейтерами, критикующими ее фигуру и неестественные пропорции тела.

Все дело в том, что при низком росте Квитко вести более семидесяти килограммов, а также имеет тонкую модельную талию. Именно поэтому шестой размер бюста и крупные бедра всегда оказываются главной темой обсуждений среди пользователей Инстаграм.

В частности, не стал исключением и кадр модель, на котором она позировала в стильном купальнике со змениным принтом. Чтобы придать кадру чувственности, Анастасия потянула за нижнюю сторону монокини перед камерой и повернулась к объективу боком.

«Красивые губы; красивая и чудесная блондинка, твое тело красиво 😍; Красиво и так мило, дорогая; Прекрасный молодой цветок, Наилучшие пожелания для вас всегда; Детка, ты сводишь меня с ума; Великолепный взгляд😍 изучает вашу страсть;вау чудесное тело; Малыш, ты выглядишь великолепно 😘😘».

Также на фан-аккаунтах фанаты публикуют снимки знаменитости, которыми она сама либо не делилась, либо публиковала их только в Сторисах, лишая возможности оставить комментарии. Как видно на одном из таких снимков, Квитко действительно есть что показать.

В небесно-голубом бикини с белой сеточкой, надетой как платье, Анастасия повернулась к камере боком и отвернула голову от объектива, делая акцент на фигуре. Огромных размеров бедра и бюст в сочетании с тонкой талией сразу привлекли внимание к себе.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов