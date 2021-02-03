Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", повеселилася на пляжі з подружками

Популярна красуня, яка працює альтернативною моделлю, вирушила на відпочинок в Ібіцу. Звідти Демі активно ділиться різними фото, показує, як загоряє на пляжі і веселиться з подружками в ресторанах.

Цього разу в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram вона показала, як провела час з близькими ввечері під час святкування дня народження однієї з подруг. На невеликому короткому відео всі присутні на святі покрасувалися перед камерою, показуючи свої фігури.

Однак найбільше виділитися вдалося саме самій Демі. Шостий розмір бюста в різнобарвному купальнику з бахромою виглядав досить провокативно, адже саме на ньому дівчина і зробила акцент.

Примітно, що пару років тому сама Демі вважала свій бюст ганьбою і намагалася різко скинути вагу, щоб відповідати модельним стандартам.

Зараз Роуз із задоволенням підкорює Instagram фото в різних стилях, але з одним і тим же акцентом – на її фігурі. Шостий розмір бюста і тонка талія не залишають шанувальників байдужими. Як і цього разу, під фото на фан-акаунті в Instagram, користувачі написали багато хорошого на адресу кокетливої Роуз.

"Привіт маленькі цуценята !!😍 ; Така красива ❤️; занадто жарко; швидко змінюються вбрання, але не Вона; Моя мрія, коли я зустрінуся з тобою; Дай мені любов, богиня; вони разом такі милі, собачка клас🐶; така мила собака і красива картинка; вдала собачка; красива картинка Демі; хороші ноги !!; поза для релаксу, ви добре відпочиваєте".

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