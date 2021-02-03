Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", повеселилась на пляже с подружками

Популярная красотка, которая работает альтернативной моделью, отправилась на отдых в Ибицу. Оттуда Деми активно делится различными фото, показывает, как загорает на пляже и веселится с подружками в ресторанах.

В этот раз в разделе Стори в социальной сети Инстаграм она показала, как провела время с близкими вечером во время празднования дня рождения одной из подруг. На небольшом коротком видео все присутствующие на празднике покрасовались перед камерой, показывая свои фигуры.

Однако больше всего выделиться удалось именно самой Деми. Шестой размер бюста в разноцветном купальнике с бахромой выглядел довольно провокативно, ведь именно на нем девушка и сделала акцент.

Примечательно, что пару лет назад сама Деми считала свой бюст позором и пыталась резко сбросить вес, чтобы соответствовать модельным стандартам.

Сейчас Роуз с удовольствием покоряет Инстаграм фото в разных стилях, но с одним и тем же акцентом – на ее фигуре. Шестой размер бюста и тонкая талия не оставляют поклонников равнодушными. Как и в этот раз, под фото на фан-аккаунте в Инстаграм, пользователи написали много хорошего в адрес кокетливой Роуз.

«Привет маленькие щеночки !!😍; Такая красивая ❤️; Слишком жарко; Быстро меняются наряды, но не она; Моя мечта, когда я встречусь с тобой; Дай мне любовь, богиня; они вместе такие милые, собачка класс🐶; такая милая собака и красивая картинка; Удачная собачка; Красивая картинка Деми; Хорошие ноги !!; поза для релакса, вы хорошо отдыхаете».

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