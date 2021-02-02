Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на зйомках
На кадрах зірка позує в наряді з великим декольте. Горячковська доповнила образ вінком з квітів, а в руках тримала келих. Інна випила його, позуючи перед оператором, який її в цей момент знімав. Біля красуні можна побачити в студії і інших людей. Як можна зрозуміти, дівчина показувала закулісся "Звана вечеря". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"О, чудово", - сказав чоловік за кадром.
Фанати подивилися ролик кілька сотень разів і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:
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"Ти виглядаєш добре і спокусливо", "Привіт, елегантно, це можливо, будь ласка", "Моя дитинко", "Моя прекрасна жінка", "Краса, клас, цінності", "хороша картина, Ти виглядаєш красиво".
Ми писали, що українська 25-річна модель плюс-сайз Інна Горячковська виставила в камеру свій 15-й розмір бюста.
Модель постала біля води в рятувальному жилеті. Принади настільки великі, що пристосування просто не застібалося.
Крім того, спокусливості надавав той факт, що Горячковська одягла червоний ліфчик, бретельки якого ще більше виділяли неймовірні форми.
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