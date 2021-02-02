Учасник "Голос країни" Микита Ломакін розповів про стосунки з Мішель Андраде

Як пише Politeka.net, про стосунки підопічної Потапа Мішель Андраде та учасника шоу "Голос країни" Микити Ломакіна нещодавно розповіла сама співачка, заявивши, що довго зустрічалася з ним. Нове світло на цю історію у своєму Instagram пролив Ломакін, зазначивши, що вони пережили разом багато важких моментів.

Микита Ломакін зустрівся з Мішель Андраде ще у віці 15 років і з моменту їх розставання пройшло вже три роки. Зараз 22 - річний співак працює над сольною кар'єрою, але про стосунки з підопічною Потапа згадує досить тепло і заявляє, що вони дали йому мудрість зрозуміти, що насправді - любов.

У своїй публікації Ломакін написав, що за ті п'ять років, поки вони були разом, парі довелося пережити чимало важких моментів, які пам'ятаються досі. Але любов між ними з Мішель досі існує, хоча вони вже давно не пара.

"Ми з Мішель пережили разом досить важких моментів, які залишили всередині безліч шрамів.. Але, дивлячись на них стільки часу, ми визнали свої помилки і продовжуємо любити...",- ділиться співак.

Крім цього, він пояснив причину розставання через стільки часу спільних емоцій і переживань. Як стверджує Микита Ломакін, вони з Мішель вирішили не привласнювати собі життя один одного і йти окремою дорогою.

Нагадаємо, що Мішель Андраде розповіла, що її знайомство з Микитою Ломакіним відбулося на "Х-факторі", і з огляду на пристойний термін відносин їй вдалося багато чому навчитися і дізнатися.

Зараз співачка перебуває у відносинах з молодою людиною, ім'я якого поки наполегливо тримає в таємниці, але відгукується про нього як про кращого друга, який знає навіть більше, ніж її мама і подруга.

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