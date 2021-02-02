Українські зірки сумують про смерть знаменитого музиканта Кузьми Скрябіна

Соліст групи "Скрябін" Андрій Кузьменко (справжнє ім'я артиста) помер 2 лютого 2015 року після ДТП біля Кривого Рогу, нагадує Politeka.net. З тих пір щороку цей день колеги і шанувальники згадують про заслуги Кузьми, і 2021 не став винятком.

Співачка Ірина Білик опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото Андрія Кузьменка крупним планом і підписала: "Пам'ятаємо. Сумувати. Тебе не вистачає!". Лідер рок-групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нагадав про творчу спадщину покійного і виклав у "Фейсбук" трек "Птахи" від "Скрябін", він також залишив скорботний текст: "Шість років... Літай високо".

Телеведучий Андрій Джеджула зазначив, що за життя Кузьма був дуже веселою і позитивною людиною, яка завжди піднімала настрій оточуючим. За словами шоумен, він часто згадує про Скрябіна і цитує його.

"6 років як ти пішов! І всі ми сумуємо! Знаючи, який був веселий і які ржачні Анекдоти знав, розумію, що на небі було сумно, ти був просто потрібен і ти тепер там травиш свої жарти!",- зазначив Джеджула в пості. - "Професіонал і талант-твої пісні змістовні і завжди мали сенс! Навіть якщо вони жартівливі! Брила, а не чувак! Саме так ти спілкувався... Нехай тобі земля буде пухом, а небо завжди вічним домом!".

Екс-учасник гурту Dzidzio Назар Гук (Юлік) розмістив у мікроблозі "Instagram" відеозапис з корпоративу, де Кузьма разом зі своїми музикантами виконав зворушливу пісню "Старі фотографії". Андрій був одним з натхненників Dzidzio, а тому Назар присвятив йому пам'ятні слова: "Пам'ятаємо 🙏 щасливий, що був знайомий".

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