Жена известного украинского шоумена Андрея Джеджулы поделилась новыми подробностями о разногласиях в их семье на фоне громкого скандала

Не так давно достоянием общественности стали весьма нелицеприятные подробности семейной жизни бывшего мужа Санты Димопулос, Андрея Джеджулы. Так, его нынешняя жена Юлия Леус обвинила шоумена в домашнем насилии и заявила, что хочет с ним развестись. Ситуация осложняется тем, что она беременна.

Как сообщает Politeka.net, в своих Сториз Юлия раскрыла новые подробности. Так, она призналась, что не планировала заводить ребенка с неблагополучным мужем, однако не смогла от него избавиться.

«Я не планировала ребенка с этим человеком, просто не смогла убить», - откровенно написала женщина.

Леус также рассказала, что эта беременность у нее протекает очень тяжело. Отметим, что всего пару дней назад она делилась кадрами из больницы, куда попала из-за плохого самочувствия.

«Эта беременность проходит как ночной кошмар, только кошмар быстро заканчивается, а тут долго и мучительно! Полгода сильнейший токсикоз. На протяжении всей беременности не было ни одного дня чтобы я не плакала, сейчас угроза и 27 дней нужно быть в полном покое. И это все самостоятельно! В первую беременность не сравниться, там проблем вообще не было», - рассказала Юлия.

Добавим, что сам Джеджула обвинения жены отрицает и утверждает, что ее поведение объясняется чрезмерной ревностью. По словам Юлии, которая сейчас уже живет не с мужем, шоумен пообещал ей, что после Нового года они встретятся и подадут на развод

Напомним, беременная жена Джеджулы не сдержалась и выдала новую порцию скандальных подробностей.

Как сообщала Politeka, семейный скандал Джеджулы, шоумен ответил на обвинения беременной жены: «Мне запрещены...».

Также Politeka писала, что беременная жена Джеджулы оказалась под капельницами, видео из больницы: "Боли не прошли и...".