Украинские звезды скорбят о смерти знаменитого музыканта Кузьмы Скрябина

Солист группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (настоящее имя артиста) скончался 2 февраля 2015 года после ДТП возле Кривого Рога, напоминает Politeka.net. С тех пор каждый год этот день коллеги и поклонники вспоминают о заслугах Кузьмы, и 2021 не стал исключением.

Певица Ирина Билык опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото Андрея Кузьменко крупным планом и подписала: "Помним. Грустим. Тебя не хватает!". Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук напомнил о творческом наследии покойного и выложил в "Фейсбук" трек "Птахи" от "Скрябин", он также оставил скорбный текст: "Шесть лет... Летай высоко".

Телеведущий Андрей Джеджула отметил, что при жизни Кузьма был очень веселым и позитивным человеком, который всегда поднимал настроение окружающим. По словам шоумен, он часто вспоминает о Скрябине и цитирует его.

"6 лет как ты ушел! И все мы скорбим! Зная, какой был веселый и какие ржачные анекдоты знал, понимаю, что на небе было грустно, ты был просто нужен и ты теперь там травишь свои шутки!", - отметил Джеджула в посте. - "Профессионал и талант - твои песни содержательные и всегда имели смысл! Даже если они шуточные! Глыба, а не чувак! Именно так ты общался... Пусть тебе земля будет пухом, а небо всегда вечным домом!".

Экс-участник группы Dzidzio Назар Гук (Юлик) разместил в микроблоге "Инстаграм" видеозапись с корпоратива, где Кузьма вместе со своими музыкантами исполнил трогательную песню "Старі фотографії". Андрей был одним из вдохновителей Dzidzio, а потому Назар посвятил ему памятные слова: "Помним 🙏🏻 счастлив, что был знаком".

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