Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес прогулялася на пляжі в бордовому купальнику
У Дженніфер Лопес є досить багато секретів краси, частина з яких вона наполегливо приховує. У подібному впевнені всі фанати знаменитості, адже з'являючись на пляжі артистка виглядає значно молодше своїх років.
"Моя мама, моя тітка, моя бабуся-всі вони використовували оливкову олію як б'юті-засіб і наносили його на волосся, коли ті були занадто сухими, на обличчя, на тіло і на живіт під час вагітності», – розповідала раніше Дженніфер в Instagram, проте була серйозно висміяна.
Зараз користувачі впевнені, що не тільки спорт і правильно харчування допомагають Лопес бути у формі. Одного зволоження і тренувань мало, що шкіра була ідеально гладкою в 51 рік. Як видно на фото, Лопес може здатися на пляжі в будь-якому купальнику і буде виглядати спокусливо.
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У мережі відреагували цього разу не менш бурхливо;
«Вау солодко 💞; Красива, сексуальна і гаряча 🔥; 💋 красиві поцілунки; Краса жінки, час не щадить тебе, але робить краще; Це фото красиве і дуже природне👍😍❤️🇩🇴🇵🇷; Дуже нахабно красива; Моя любов💋; Ця загадка - загадка, тому скромність і грубість сусідять; неможливо стільки вмістити в одну жінку; пора визнати старіння».
Лопес займається спортивними та латиноамериканськими танцями, а в минулому році для участі в зйомках фільму «стриптизерки» вона навіть вчилася танцям на пілоні. Тепер на виступах Лопес приділяє увагу розтяжці і акробатичним трюкам. Максимально відкриті боді і костюми, зроблені під купальники, нікого не залишають осторонь.
На одному з фото видно, як Лопес розкуто сидить на стільці і виблискує достоїнствами з розставленими ногами і сміливою посмішкою. Провокативна поза не залишила фанатів в сторонньо.
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