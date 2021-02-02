Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес прогулялась на пляже в бордовом купальнике

У Дженнифер Лопес есть довольно много секретов красоты, часть из которых она упорно скрывает. В подобном уверены все фанаты знаменитости, ведь появляясь на пляже артистка выглядит значительно моложе своих лет.

«Моя мама, моя тетя, моя бабушка – все они использовали оливковое масло как бьюти-средство и наносили его на волосы, когда те были слишком сухими, на лицо, на тело и на живот во время беременности», – рассказывала раньше Дженнифер в Инстаграм, однако была серьезно высмеяна.

Сейчас пользователи уверены, что не только спорт и правильно питание помогают Лопес быть в форме. Одного увлажнения и тренировок мало, что кожа была идеально гладкой в 51 год. Как видно на фото, Лопес может показаться на пляже в любом купальнике и будет выглядеть соблазнительно.

В сети отреагировали в этот раз не менее бурно;

«Вау сладко 💞; Красивая, сексуальная и горячая 🔥; 💋 красивые поцелуи; Красота женщины, время не щадит тебя, но делает лучше; Это фото красивое и очень естественное👍😍❤️🇩🇴🇵🇷; Очень нахально красивая; Моя любовь💋; Эта загадка - загадка, поэтому скромность и грубость соседствуют; невозможно столько вместить в одну женщину; пора признать старение».

Лопес занимается спортивными и латиноамериканскими танцами, а в прошлом году для участия в съемках фильма «Стриптизерши» она даже училась танцам на пилоне. Теперь на выступлениях Лопес уделяет внимание растяжке и акробатичным трюкам. Максимально открытые боди и костюмы, сделанные под купальники, никого не оставляют в стороне.

На одном из фото видно, как Лопес раскованно сидит на стуле и сверкает достоинствами с расставленными ногами и смелой улыбкой. Провокативная поза не оставила фанатов в сторонне.

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