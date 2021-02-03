Кадри вже в мережі

Колишня дружина музиканта і продюсера Потапа Ірина Горова продовжує хвалитися знімками з розкішного відпочинку

Добірку свіжих фотографій вона опублікувала у своєму Instagram.

Судячи з геолокації, знімки були зроблені в одному з розкішних готелів Дубая.

Перед шанувальниками Ірина Горова постала в елегантній чорній сукні з довгими рукавами, а зухвалий образ вона доповнила стильними червоними чобітками.

"Кожен раз, коли ми наважуємося поглянути страху в обличчя, ми знаходимо силу", - підписала колишня дружина Потапа нові фотографії в своєму мікроблозі.

Користувачам сподобалася публікація Ірини Горової і вони засипали її схвальними коментарями. У коментарях навіть відписалася екс-учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка захопилася красою на знімках.

"Вау", " Іра, це просто...", "Як красиво"," Крута"," неймовірно красива"," Акула не знає страху"," красива дуже"," невловима"," те, що я повинна була почути сьогодні", - додали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Ірина Горова вирішила помірятися красою зі своєю дочкою.

Наташа цього разу позувала в кремових штанях і ТОПі, а образ доповнила білою сорочкою. Ірина була в чорних шортах, футболці, помаранчевому капелюшку і чорних окулярах.

Мати і дочка були в ліфті, де старша Горова задерла ногу, а молодша знімала на телефон в дзеркало.

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