Колишня дружина музиканта і продюсера Потапа Ірина Горова продовжує хвалитися знімками з розкішного відпочинку
Добірку свіжих фотографій вона опублікувала у своєму Instagram.
Судячи з геолокації, знімки були зроблені в одному з розкішних готелів Дубая.
Перед шанувальниками Ірина Горова постала в елегантній чорній сукні з довгими рукавами, а зухвалий образ вона доповнила стильними червоними чобітками.
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"Кожен раз, коли ми наважуємося поглянути страху в обличчя, ми знаходимо силу", - підписала колишня дружина Потапа нові фотографії в своєму мікроблозі.
Користувачам сподобалася публікація Ірини Горової і вони засипали її схвальними коментарями. У коментарях навіть відписалася екс-учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка захопилася красою на знімках.
"Вау", " Іра, це просто...", "Як красиво"," Крута"," неймовірно красива"," Акула не знає страху"," красива дуже"," невловима"," те, що я повинна була почути сьогодні", - додали фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, як Ірина Горова вирішила помірятися красою зі своєю дочкою.
Наташа цього разу позувала в кремових штанях і ТОПі, а образ доповнила білою сорочкою. Ірина була в чорних шортах, футболці, помаранчевому капелюшку і чорних окулярах.
Мати і дочка були в ліфті, де старша Горова задерла ногу, а молодша знімала на телефон в дзеркало.
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