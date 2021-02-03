Популярний співак Філіп Кіркоров зібрався в чергову відпустку і здивував шанувальників постарілим виглядом

Як пише Politeka.net, артист виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в зухвалому молодіжному вигляді і речами, зібраними для поїздки. Він вбрався в "рвані" білі штани, стильні кросівки, "шкільну" синьо-білу куртку, бейсболку і футболку з яскравим принтом. Образ поп-короля російської естради доповнили різнокольорові окуляри, захисна маска, а також іграшковий фламінго.

Варто звернути увагу на сиві кучері, які вибиваються з-під кепки, ймовірно, Філіп Кіркоров вирішив обійтися без перуки. Співак зробив селфі в коридорі біля запакованих валізи і рюкзака, зобразивши пальцями знак миру.

"В путь! Хто першим вгадає куди ✈ ️ - тому коробку "музичних" шкарпеток! 3.2.1. Гайда!",- запропонував Кіркоров в описі до фото.

Користувачі спробували вгадати місце призначення виконавця і оцінили його зовнішній вигляд в коментарях, навіть Ольга Бузова не змовчала:

"Я знаю🤪 можна вгадати?😻"; "Прикид як новорічна ялинка"; " виглядаєте приголомшливо❤️"; " на Євробачення?) "; "На аквадискотеку поїхав 😂 в Геленджик😂"; " Куклачов на гастролях 🙈"; "Філя, ти на клоуна вже схожий, зав'язуй, король"; "на показ мод !запрошення вам приходило"; " виглядаєте як завжди карколомно🌞 💛"; "все, старість бере своє, зовсім вежу знесло. Зовнішній вигляд 🔥"; " Курточка і окуляри атас️️"; "як півень Гамбурзький"; "ой, а який стройняшечка!"; "Ну неперевершена краса Філліпчик! Обожнюю вашу одежу!"; "Судячи з прикиду - до океану".

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