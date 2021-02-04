Модель показала всю свою красу

Відома модель Кайлі Дженнер посвітила принадами в блискучому вбранні

Знаменитість балує шанувальників фото в обтягуючих нарядах, пише Politeka.net. Фанати приходять в захват від знімків і публікують їх у своїх групах.

Так, в одному з акаунтів вирішили згадати образ знаменитості в обтягуючій сукні. Модель позувала в гримерку, присівши на м'який диван.

Кайлі була в сукні тілесного кольору, яке підкреслило її пишні груди і стегна. Крім того, наряд виділив струнку талію.

Красуня трохи вигнулася, тим самим ще більше підкресливши свої об'ємні сідниці.

Варто відзначити, що наряд був прикрашений стразами, які сяяли на світлі і робили образ, можна сказати, дорогим.

У розрізі довгого вбрання Кайлі блиснула стрункою ніжкою.

Модель одягла білу перуку з хвостиком. Гарний макіяж з акцентом на очі і хайлайтером на вилицях завершив настільки блискучий образ.

"Який твій улюблений сезон шоу "Сімейство Кардашьян", - написали автори поста.

За дві години пост зібрав близько 200 лайків і трохи коментарів. Користувачі Мережі написали в сторону моделі приємні слова.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер поділилася секретами свого макіяжу. Виявляється, зірка не любить використовувати підводку для очей. Красуня радить використовувати тіні для повік, замість лайнерів.

Знаменитість бере кутову кисть і виводить основну лінію. Потім вона малює невелике розширення в кутку ока і затушовує його тінями.

Нагадавши, Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами без білизни в зухвалому міні з " дірками"

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер з спокусливою подружкою блиснули сідницями в мікро-бікіні

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