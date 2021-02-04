Модель показала всю свою красоту

Известная модель Кайли Дженнер посветила прелестями в сверкающем наряде

Знаменитость балует поклонников фото в обтягивающих нарядах, пишет Politeka.net. Фанаты приходят в восторг от снимков и публикуют их в своих группах.

Так, в одном из аккаунтов решили вспомнить образ знаменитости в обтягивающем платье. Модель позировала в гримерку, присев на мягкий диван.

Кайли была в платье телесного цвета, которое подчеркнуло ее пышные груди и бедра. Кроме того, наряд выделил стройную талию.

Красотка немного выгнулась, тем самым еще больше подчеркнув свои объемные ягодицы.

Стоит отметить, что наряд был украшен стразами, которые сияли на свету и делали образ, можно сказать, дорогим.

В разрезе длинного наряда Кайли сверкнула стройной ножкой.

Модель надела белый парик с хвостиком. Красивый макияж с акцентом на глаза и хайлайтером на скулах завершил столь сверкающий образ.

"Какой твой любимый сезон шоу "Семейство Кардашьян", - написали авторы поста.

За два часа пост собрал около 200 лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали в сторону модели приятные слова.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер поделилась секретами своего макияжа. Оказывается, звезда не любит использовать подводку для глаз. Красотка советует использовать тени для век, вместо лайнеров.

Знаменитость берет угловую кисть и выводит основную линию. Затем она рисует небольшое расширение в углу глаза и затушевывает его тенями.

Напомним, Кайли Дженнер сверкнула роскошными формами без белья в вызывающем мини с "дырками"

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер с соблазнительной подружкой сверкнули ягодицами в микро-бикини

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в прозрачном топе похвасталась новой шевелюрой до пояса, стала еще красивее