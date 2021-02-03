Верховна Рада прийняла закон, який дозволить штрафувати українців за порушення правил пожежної безпеки

Як передає Politeka.net, законопроект №3755 у другому читанні підтримали 315 народних депутатів. Вони прийняли рішення під час засідання парламенту 3 лютого, яке транслював телеканал "Рада".

Документ вносить істотні зміни в ряд законів і Кодекс про адміністративні правопорушення. Штрафи відрізняються залежно від сфери діяльності, так порушникам правил щодо електростанцій, електромереж, підприємств теплопостачання та споживачів електроенергії доведеться заплатити від 1700 до 3400 тисяч гривень (для громадян) або до 5 100 гривень (для посадових осіб).

Такі ж санкції передбачені для залізничного, річкового і морського транспорту, а ось в повітряному пересічним громадянам загрожують куди більші штрафи: 2 250 - 4 250 гривень для пересічних громадян та 4 250 - 5 950 гривень для відповідальних посадових осіб. За неправильне використання протипожежної техніки або засобів гасіння вогню також можна поплатитися гривнею: до 3,4 тисячі доведеться віддати простим українцям і до 5,1 тисячі посадовим особам.

Якщо нове підприємство почне працювати або використовувати новий об'єкт нерухомості без декларації про відповідність вимогам пожежної безпеки і не зможуть надати такий документ - власників оштрафують на суму від 1,7 до 5,1 гривень штрафу. Невиконання вимог органів влади, спрямованих на захист населення від надзвичайних ситуацій карається штрафами від 850 до 1 700 гривень для громадян або 1 700 - 3 400 гривень для посадових осіб. За повторне порушення протягом року після першого зажадають вже від 1 700 до 3 400 гривень або від 3 400 до 5 100 гривень у випадку з посадовими особами.

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