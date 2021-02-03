Верховная Рада приняла закон, который позволит штрафовать украинцев за нарушение правил пожарной безопасности

Как передает Politeka.net, законопроект №3755 во втором чтении поддержали 315 народных депутатов. Они приняли решение во время заседания парламента 3 февраля, которое транслировал телеканал "Рада".

Документ вносит существенные изменения в ряд законов и Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы отличаются в зависимости от сферы деятельности, так нарушителям правил относительно электростанций, электросетей, предприятий теплоснабжения и потребителей электроэнергии придется заплатить от 1700 до 3400 тысяч гривен (для граждан) или до 5 100 гривен (для должностных лиц).

Такие же санкции предусмотрены для железнодорожного, речного и морского транспорта, а вот в воздушном рядовым гражданам грозят куда большие штрафы: 2 250 - 4 250 гривен для рядовых граждан и 4 250 - 5 950 гривен для ответственных должностных лиц. За неправильное использование противопожарной техники или средств тушения огня также можно поплатиться гривной: до 3,4 тысячи придется отдать простым украинцам и до 5,1 тысячи должностным лицам.

Если новое предприятие начнет работать или использовать новый объект недвижимости без декларации о соответствии требованиям пожарной безопасности и не смогут предоставить такой документ - владельцев оштрафуют на сумму от 1,7 до 5,1 гривен штрафа. Невыполнение требований органов власти, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций карается штрафами от 850 до 1 700 гривен для граждан или 1 700 - 3 400 гривен для должностных лиц. За повторное нарушение в течение года после первого потребуют уже от 1 700 до 3 400 гривен или от 3 400 до 5 100 гривен в случае с должностными лицами.

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