Актриса й співачка Дженніфер Лопес розтривожила серця публіки несподіваним постом

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка поділилася в мікроблозі в Instagram спогадами про свій виступ у перерві Суперкубка-2020 Super Bowl LIV (американський футбол).

Так, Дженніфер показала кадри, які раніше до цього не публікувала, нагадавши фанатам, що пройшов вже рік після цього матчу, причому рік в ізоляції.

На першому фото співачка позувала в коротенькій білій футболці і різнокольорових лосинах - мабуть, в такому вигляді Джей Ло репетирувала перед своїм яскравим виходом в перерві суперкубка.

Трохи розпатлана зірка, опустивши руку з мікрофоном, задерла голову, закривши очі.

Користувачі приєдналися до ностальгуючої Лопес, залишивши безліч компліментів в коментарях:

"Така незабутня вистава! 💜"

"Я все ще пам'ятаю це, ніби було вчора"

"Вона була чудова. Я люблю поезію перформансу, і це було чудово. Ще мене вразило те, наскільки вона красива, впевнена в собі і командує. Який видатний виступ!"

"Ви буквально зупинили світ після цього 😍👏🏻"

"Найкраще шоу в перерві Суперкубка!!! Ви їм абсолютно вбили! Я все ще пишаюся тобою, Джен! А символізм ... вау. У мене все ще мурашки по шкірі кожен раз, коли я його дивлюся !!! 🧡"

"Найкращі спогади ❤️ Не можу повірити, що минув рік 🤯"

Примітно, що Лопес примудрилася за 12 хвилин свого виступу змінити 4 образи. Поставивши мало не рекорд і "обскакавши" свою колегу - Шакіру, яка також виступала того вечора на стадіоні.

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