Актриса и певица Дженнифер Лопес разбередила сердца публики неожиданным постом

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда поделилась в микроблоге в Инстаграм воспоминаниями о своем выступлении в перерыве Суперкубка-2020 Super Bowl LIV (американский футбол).

Так, Дженнифер показала кадры, которые ранее до этого не публиковала, напомнив фанатам, что прошел уже год после этого матча, причем год в изоляции.

На первом фото певица позировала в коротенькой белой футболке и разноцветных лосинах - видимо, в таком виде Джей Ло репетировала перед своим ярким выходом в перерыве суперкубка.

Немного взмыленная и растрепанная звезда, опустив руку с микрофоном, задрала голову, закрыв глаза.

Пользователи присоединились к ностальгирующей Лопес, оставив уйму комплиментов в комментариях:

"Такое незабываемое зрелище! 💜"

"Я все еще помню это, как будто это было вчера"

"Она была великолепна. Я люблю поэзию перформанса, и это было замечательно. Еще меня поразило то, насколько она красива, уверена в себе и командует. Какое выдающееся выступление!"

"Вы буквально остановили мир после этого😍👏🏻"

"Лучшее шоу в перерыве Суперкубка!!! Вы им абсолютно сразили! Я все еще горжусь тобой, Джен! А символизм ... вау. У меня все еще мурашки по коже каждый раз, когда я его смотрю !!! 🧡"

"Лучшие воспоминания ❤️ Не могу поверить, что прошел год 🤯"

Примечательно, что Лопес умудрилась за 12 минут своего выступления сменить 4 образа. Поставив едва ли не рекорд и "обскакав" свою коллегу - Шакиру, которая также выступала в тот вечер на стадионе.

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