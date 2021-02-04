Погода в Україні 4 лютого засмутить затяжними опадами і мокрим снігом

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в четвер, 4 лютого, на всій території України пройдуть дощі, які місцями будуть переходити у мокрий сніг. Температура повітря буде плюсовою, і тільки до ночі в деяких регіонах можливі заморозки.

Так, у західних областях у четвер очікується 4-8 градусів тепла. Весь день і ніч в регіоні йтимуть дощі. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура вдень підніметься до 9 градусів тепла.

У центральних регіонах буде значно холодніше. Вдень повітря прогріється до 2-5 градусів, а вночі у Київській області можливо 0 градусів і мокрий сніг. Також дощ, що переходить у мокрий сніг, очікується в північних областях - Сумській та Чернігівській.

На півдні буде тепло, але опади зіпсують настрій жителям і гостям регіону. Вдень очікується 8-10 градусів тепла, а вночі температура опуститься лише до 2-4 градусів.

У східних областях теж очікуються рясні опади. Температура вдень буде в районі 4-8 градусів.

Варто відзначити, що вже в п'ятницю в Україні настане похолодання. Очікується сонячна погода без опадів, але стовпчики термометра поповзуть вниз. Це вже не перші різкі перепади погоди, які сильно позначаються на здоров'ї метеозалежних українців.

Нагадаємо, що "бабине" літо з теплом до +10 прорвалося в Україну, але пощастить не всім: "опади очікуються в...".

Також Politeka писала, що стихія насувається на Україну, оголошено третій рівень небезпеки: де погода вдарить найсильніше.

А ще Politeka повідомляла, що харківський синоптик Тимко після сплячки поділився прогнозом на весну: "тепло буде вже через..".