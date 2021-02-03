Потепління до +10 кардинально підніме українцям настрій
Свіжий прогноз погоди з'явився на офіційному порталі Укргідрометеоцентру.
Згідно зі свіжим прогнозом, сьогодні в Україну навідалося справжнє "бабине літо", завдяки якому в деяких регіонах вдень очікується до +10 градусів.
Опади у вигляді снігу і дощів очікуються в західних і північних регіонах. Середня температура повітря вдень- +3..+ 5 градусів, а вночі - до -2 градусів.
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На Сході синоптики вдень прогнозують до +9, в центральних областя до +8, а вночі можливі заморозки до -1.
У Києві буде похмура погода зі снігом і дощем. Вдень повітря прогріється до +3, а вночі очікуються морози до -5 градусів.
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Як свідчить довгостроковий прогноз від Укргідрометеоцентру, середня температура складе від -3 до +1, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.
Метеорологи заявили, що кількість опадів буде в межах норми: в Карпатах прогнозують 25-58 мм, в гірських регіонах Криму побільше - до 110 мм.
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