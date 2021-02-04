Погода в Украине 4 февраля расстроит затяжными осадками и мокрым снегом

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в четверг, 4 февраля, на всей территории Украины пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег. Температура воздуха будет плюсовой, и только к ночи в некоторых регионах возможны заморозки.

Так, в западных областях в четверг ожидается 4-8 градусов тепла. Весь день и ночь в регионе будут идти дожди. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура днем поднимется до 9 градусов тепла.

В центральных регионах будет значительно холоднее. Днем воздух прогреется до 2-5 градусов, а ночью в Киевской области возможен 0 градусов и мокрый снег. Также дождь, переходящий в мокрый снег ожидается в северных областях – Сумской и Черниговской.

На Юге будет тепло, но осадки испортят настроение жителям и гостям региона. Днем ожидается 8-10 градусов тепла, а ночью температура опустится лишь до 2-4 градусов.

В восточных областях тоже ожидаются обильные осадки. Температура днем будет в районе 4-8 градусов.

Стоит отметить, что уже в пятницу в Украине наступит похолодание. Ожидается солнечная погода без осадков, но столбики термометра поползут вниз. Это уже не первые резкие перепады погоды, которые сильно отражаются на здоровье метеозависимых украинцев.

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