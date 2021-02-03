У Карпатських горах очікується сніголавинна небезпека III рівня

Гори в Карпатах знову засипало снігом, місцями висота покриву сягає метра і більше. Через це в горах можливий схід снігових лавин. Також небезпека другого рівня очікується в горах Львівської області. Українські радять поки утриматися від походів у високогір'ї.

Про це повідомили на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

На горі Піп Іван видимість становить менше 30 метрів, станом на 8:30 була зафіксована температура -5 градусів за Цельсієм. Швидкість вітру - 17-19 м / с.

На сніголавинній станції Пожижевська висота снігових заметів сягає 54-102 см, Сніг свіжий, стабільний. На станції Плай намело 58-62 см снігу, він добре закріплений. На посту Драгобрат висота заметів найбільша - 106 см, йде мокрий сніг.

Крім того, Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомляти, що завтра, 4 лютого, у зв'язку з відлигою та опадами очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Також в результаті дощів і танення снігу в горах на річках області очікується підвищення рівнів води до 1,2 м.можливе підтоплення знижених місць, особливо в населених пунктах. Таким погодним умовам надано зелений рівень небезпеки.

Нагадаємо, що у Карпатах турист зустрівся з рідкісними лісовими тваринами, приголомшливі кадри.

Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.

Також Politeka писала, що лютий мороз зі снігом нагрянули в Карпати, все кругом білим біло.