У Карпатських горах очікується сніголавинна небезпека III рівня
Гори в Карпатах знову засипало снігом, місцями висота покриву сягає метра і більше. Через це в горах можливий схід снігових лавин. Також небезпека другого рівня очікується в горах Львівської області. Українські радять поки утриматися від походів у високогір'ї.
Про це повідомили на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
На горі Піп Іван видимість становить менше 30 метрів, станом на 8:30 була зафіксована температура -5 градусів за Цельсієм. Швидкість вітру - 17-19 м / с.
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На сніголавинній станції Пожижевська висота снігових заметів сягає 54-102 см, Сніг свіжий, стабільний. На станції Плай намело 58-62 см снігу, він добре закріплений. На посту Драгобрат висота заметів найбільша - 106 см, йде мокрий сніг.
Крім того, Закарпатський обласний центр з гідрометеорології повідомляти, що завтра, 4 лютого, у зв'язку з відлигою та опадами очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).
Також в результаті дощів і танення снігу в горах на річках області очікується підвищення рівнів води до 1,2 м.можливе підтоплення знижених місць, особливо в населених пунктах. Таким погодним умовам надано зелений рівень небезпеки.
Нагадаємо, що у Карпатах турист зустрівся з рідкісними лісовими тваринами, приголомшливі кадри.
Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.
Також Politeka писала, що лютий мороз зі снігом нагрянули в Карпати, все кругом білим біло.