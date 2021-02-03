Популярна українська ведуча Леся Нікітюк наочно показала свою схожість із зіркою американською реаліті-шоу Кім Кардашьян

Як повідомляє Politeka.net, шоувумен поділилася кумедним фото-порівнянням в розділі сторіз свого Instagram.

Днями Нікітюк, яка нещодавно відпочивала на морі, поділилася жартівливим фото, на якому вона нафотошопила собі фігуру в стилі сестричок Кардашьян – неприродно вузьку талію і дуже широкі стегна.

Нещодавно на сторінці самої Кардашьян з'явилося дуже схоже фото, на якому зірка показала, як виглядає її тіло в купальнику. Нікітюк не могла не звернути на це увагу, і розмістила у себе колаж з цими двома знімками. Примітно, що фігури красунь на них дійсно схожі, а ще вони обидві позують в купальниках-бікіні з кокетливими зав'язками на талії.

Українська ведуча вважає цей знімок Кардашьян найкращим доказом їх міфічної спорідненості.

"Ну сестри ж", - з гумором підписала фото Леся.

Відзначимо, що в оригінальному пості з відфотошопленим знімком Нікітюк її шанувальники писали наступне:

"Фотошоп і реальність", "вам краще з вашими стегнами", "Кім курить поруч", "Кім не винесе такої конкуренції", "Ох ці стегна", "Леся Іванівна....не...залишайся красунею як ти є..жодних Кардашьянів... прикольно...але ні..ти краще".

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