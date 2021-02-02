Популярная телеведущая Леся Никитюк поделилась пикантными кадрами с отдыха на Мальдивах

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала в длинном платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул идеальную фигурку звезды и ее роскошную загорелую кожу.

«О лжи и обмане) Это будет настигать вас всегда и иногда даже с какой-то цикличностью. Но нужно за это благодарить и отпускать.. только так вы сможете двигаться дальше! Я вообще люблю, когда мне врут и обманывают, для меня это как ядерное топливо! А раньше очень плакала и чувствовала себя жертвой!», - призналась грустная телеведущая.

По ее словам, она решила поговорить о сокровенном, чтобы «выровнять свое эмоциональное состояние и не обращать внимание на ложь». Телеведущая пошутила, что времени на психолога у нее нет, поэтому она решила излить душу в Инстаграм. Также красотка поделилась своими любимыми цитатами про обман.

«Если не хотите портить отношения с человеком - не мешайте ему врать. Доктор Хаус.

Для вранья нужны двое. Один врет, другой слушает. Симпсоны», - написала Никитюк.

В комментариях телеведущую стали поддерживать ее поклонники.

«Леся, ты прекрасна! Сарафан бомба», «Шикарная», «Как красиво», «Шикарная девушка. Супер», «Лесюнь, ты бесподобна», «Самая любимая ведущая Орла и решки!», «Вы непревзойденная! Вдохновляете своим оптимизмом», «Наша звездочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Никитюк не сдержала чувств в ресторане и взволновала бесстыжим декольте: "на грани приличия".

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