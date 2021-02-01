Популярна телеведуча Леся Нікітюк поділилася несподіваними кадрами, на яких перетворилася на справжню Кардашьян

Леся вирушила на відпочинок на Мальдіви, звідки в Instagram показувала кілька днів поспіль стильні кадри. Телеведуча влаштувала відеоогляд кімнати, готелю і місця, де відпочивала в цілому. На завершення відпочинку Леся вирішила поділитися знімками в бікіні із зав'язками, проте кадри виявилися не зовсім звичайними.

Так як Нікітюк любить пожартувати над своїми фанатами, вона вирішила викласти відразу два стильних фото. Однак перше було в повній обробці-відфотошоплена фігура була копією фігури Кім Кардашьян: пишні стегна, неприродно тонка талія і примітний бюст. На другому ж кадрі Нікітюк позувала в такій же позі, але вже без фотошопу.

"Кажуть у далекому 1987 році, батько Кім Кардашьян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким ...Як думаєте дзвонити в» Жди Меня " 937 99 92? 🤣 😍 » ,- написала Нікітюк під постом.

Фанати відразу відреагували:

"Ідея цікава) скористайтеся цим шансом 😉; Супер👍; Леся, супер😆; фігура хороша, 🌞 така красуня!; Може, це її хірург проїжджав повз району? 😂 ; Ось це бедра😂 👍; Вам краще з вашими стегнами😄 😄; мати моя жінка, ось це фігура🔥; Леся Кардашьяновна; запитати у мами не завадить ... 😂 ; Фотошоп і реальність 😁; Тут і без ДНК-тесту видно, що одне обличчя, в сенсі, не обличчя; до речі дуже класно👍 🏼; ще вже талію треба; шикарна фігура! Ноги розкішні!; Без перебільшень, з вашими генами краще, ніж було б з генами Кім🤪 😁».

Раніше також Леся Нікітюк розповіла, що завершує свій відпочинок на Мальдівах і повертається до Києва.Вона розмістила в сторіз соцмережі "Instagram" кілька коротких відео, які записала, прояснюючи з райським відпочинком.

Нікітюк каже, що буде дуже нудьгувати. Також телеведуча відповіла всім. хто стверджує. що на Мальдівах нецікаво.

"Прощайте Мальдіви. Це було незабутньо. Мені буде нудно. Як в принципі ці сім днів. Я жартую. На Мальдівах не нудно. Всі, хто сумує на Мальдівах, повинні ходити до психолога. Це ваші особисті проблеми. Тут офігенно», - стверджує телеведуча.

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