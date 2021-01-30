"Вот это да!"

Горячее фото Леси Никитюк с отдыха на Мальдивах бурно обсуждают в Сети

Как передает Politeka.net, 33-летняя телеведущая опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на фоне фантастического пейзажа.

Девушка позировала в белом бикини, идеально подчеркнувшем ее аппетитные формы, и прозрачном парео. Леся эффектно взмахнула тонкой тканью, разлетевшейся у нее за спиной, словно крылья бабочки.

Телеведущая застыла в момент шага, дефелируя по бортику бассейна, и повернувшись в сторону океана и лилового заката. Романтика да и только.

Саркастическая подпись Леси вернула, однако, замечтавшихся украинцев на землю.

"Что там в Киеве? Снег? 🌚", - поинтересовалась звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Леся ну ты огонь 🔥"

"Вот это да!!!"

"Омг Лесюничка какие кадры🥰"

"Она еще и издевается"

"В Киеве настоящая сказка зимняя🌨️"

"Почему люди так не любят снег? Радуйтесь, пока он ещё существует! Снег — это круто)"

"Нет, там зависть, ибо чего это ты там, а люди здесь 😂😂"

"А что тебе до нашего снега😄"

Ранее мы рассказывали, как отдых Никитюк омрачила досадная ситуация с одним из ее бикини. Девушка пожаловалась, что плавки за четыре дня растянулись настолько, что впору слону.

"Это га*но собачье просто! В 21 веке не научиться делать купальники - это, грош вам цена, ребята!", - Леся разозлилась не на шутку.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.