Горячее фото Леси Никитюк с отдыха на Мальдивах бурно обсуждают в Сети
Как передает Politeka.net, 33-летняя телеведущая опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на фоне фантастического пейзажа.
Девушка позировала в белом бикини, идеально подчеркнувшем ее аппетитные формы, и прозрачном парео. Леся эффектно взмахнула тонкой тканью, разлетевшейся у нее за спиной, словно крылья бабочки.
Телеведущая застыла в момент шага, дефелируя по бортику бассейна, и повернувшись в сторону океана и лилового заката. Романтика да и только.
Саркастическая подпись Леси вернула, однако, замечтавшихся украинцев на землю.
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"Что там в Киеве? Снег? 🌚", - поинтересовалась звезда.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Леся ну ты огонь 🔥"
"Вот это да!!!"
"Омг Лесюничка какие кадры🥰"
"Она еще и издевается"
"В Киеве настоящая сказка зимняя🌨️"
"Почему люди так не любят снег? Радуйтесь, пока он ещё существует! Снег — это круто)"
"Нет, там зависть, ибо чего это ты там, а люди здесь 😂😂"
"А что тебе до нашего снега😄"
Ранее мы рассказывали, как отдых Никитюк омрачила досадная ситуация с одним из ее бикини. Девушка пожаловалась, что плавки за четыре дня растянулись настолько, что впору слону.
"Это га*но собачье просто! В 21 веке не научиться делать купальники - это, грош вам цена, ребята!", - Леся разозлилась не на шутку.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.