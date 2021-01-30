Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, насколько роскошно выглядит в бикини
Звезда показала фигуру в зеркале, направив на него телефон, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что Леся сейчас отдыхает на Мальдивах и каждый день балует своих поклонников кадрами отдыха.
В этот раз телеведущая блеснула фигурой в крохотном бикини. Маленький лифчик идеально смотрелся на груди звезды, обтянув ее. Тонкие бретельки оплели тело Леси, подчеркнув его стройную талию.
Нельзя не обратить внимания на плоский живот звезды - он просто вызывал восхищение: "Божественно хороша".
Завершили образ модная шляпка и очки, прикрывшие глаза знаменитости.
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Позже Никитюк показала, что проводит время в компании подруги.
"Шаг за шагом приведет к цели", - подписала кадр украинская знаменитость.
Видео не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, звезду осыпали комплиментами в директе.
Напомним, Леся Никитюк родилась 19 октября 1987.
В юные годы будущая звезда серьезно занималась плаванием и подавала большие надежды. Однако после школы она окончила гуманитарно-педагогическую академию, и после получения диплома решила покорить телевидение.
Леся вместе с подругой выходила сцену комедийного проекта «Рассмеши комика», после чего стала набирать популярность. А в 2012 году она прошла кастинг туристической телевизионной программы «Орел и Решка», именно после которой ее имя загремело.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.
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