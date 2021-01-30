Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, насколько роскошно выглядит в бикини

Звезда показала фигуру в зеркале, направив на него телефон, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что Леся сейчас отдыхает на Мальдивах и каждый день балует своих поклонников кадрами отдыха.

В этот раз телеведущая блеснула фигурой в крохотном бикини. Маленький лифчик идеально смотрелся на груди звезды, обтянув ее. Тонкие бретельки оплели тело Леси, подчеркнув его стройную талию.

Нельзя не обратить внимания на плоский живот звезды - он просто вызывал восхищение: "Божественно хороша".

Завершили образ модная шляпка и очки, прикрывшие глаза знаменитости.

Позже Никитюк показала, что проводит время в компании подруги.

"Шаг за шагом приведет к цели", - подписала кадр украинская знаменитость.

Видео не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, звезду осыпали комплиментами в директе.

Напомним, Леся Никитюк родилась 19 октября 1987.

В юные годы будущая звезда серьезно занималась плаванием и подавала большие надежды. Однако после школы она окончила гуманитарно-педагогическую академию, и после получения диплома решила покорить телевидение.

Леся вместе с подругой выходила сцену комедийного проекта «Рассмеши комика», после чего стала набирать популярность. А в 2012 году она прошла кастинг туристической телевизионной программы «Орел и Решка», именно после которой ее имя загремело.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.