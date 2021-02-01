Популярная телеведущая Леся Никитюк поделилась неожиданными кадрами, на которых превратилась в настоящую Кардашьян

Леся отправилась на отдых на Мальдивы, откуда в Инстаграм показывала несколько дней подряд стильные кадры. Телеведущая устроила видеообзор комнаты, отеля и места, где отдыхала в целом. На завершения отдыха Леся решила поделиться снимками в бикини с завязками, однако кадры оказались не совсем обычными.

Так как Никитюк любит подшутить над своими фанатами, она решила выложить сразу два стильных фото. Однако первое было в полной обработке – отфотошопленная фигура была копией фигуры Ким Кардашьян: пышные бедра, неестественно тонкая талия и приметный бюст. На втором же кадре Никитюк позировала в такой же позе, но уже без фотошопа.

«Говорят в далеком 1987 году, отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким ...Как думаете звонить в «Жди Меня» 937 99 92? 🤣😍», - написала Никитюк под постом.

Фанаты сразу отреагировали:

«Идея интересная) воспользуйтесь этим шансом 😉; Супер👍; Лэся, супер😆; фигура хорошая, 🌞 такая красотка!; Может, это ее хирург проезжал мимо района? 😂; Вот это бЭдра 😂👍; Вам лучше с вашими бедрами 😄😄; Мать моя женщина, вот это фигура🔥; Леся Кардашьяновна; Спросить у мамы не помешает ... 😂; Фотошоп и реальность 😁; Тут и без ДНК-теста видно, что одно лицо, в смысле, не лицо; Кстати очень классно 👍🏼; Еще уже талию надо; Шикарная фигура! Ноги роскошные!; Без преувеличений, с Вашими генами лучше, чем было бы с генами Ким🤪😁».

Ранее также Леся Никитюк рассказала, что завершает свой отдых на Мальдивах и возвращается в Киев.Она разместила в сториз соцсети "Инстаграм" несколько коротких видео, которые записала, проаясь с райским отдыхом.

Никитюк говорит, что будет очень скучать. Также телеведущая ответила всем. кто утверждает. что на Мальдивах неинтересно.

«Прощайте Мальдивы. Это было незабываемо. Мне будет скучно. Как в принципе эти семь дней. Я шучу. На Мальдивах не скучно. Все, кто скучает на Мальдивах, должны ходить к психологу. Это ваши личные проблемы. Тут офигенно», - утверждает телеведущая.

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