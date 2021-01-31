Популярная телеведущая Леся Никитюк порадовала себя роскошным ужином во время отпуска на Мальдивах

Она разместила в сториз соцсети "Инстаграм" несколько коротких видео, которые записала в ресторане, передает Politeka.net. Звезда решила угоститься блюдами азиатской кухне и сняла процесс их приготовления, рабочую поверхность и плиту разместили прямо в зале, поэтому гости смогли своими глазами наблюдать за работой повара.

Отдельное внимание следует обратить на внешний вид Леси, ведь для похода в ресторан она выбрала серое платье с откровенным декольте на грани приличия, да еще и показала его сверху. Пикантности образу девушки придало ожерелье с жемчугом и кулоном в виде замочка.

"Сейчас покажу вам наш ужин. Аригато. Мы будем ужинать ножами. Так, у нас готовится рис с овощами, чем больше овощей, как сказала наш повар, тем здоровее пища. Здоровее пища - щасливее люди", - произнесла Леся Никитюк на камеру, не сдерживая своих эмоций от увиденного.

Телеведущая также показала самого повара, которая готовила для нее блюдо на плите. Женщина в красном халате, шапочке и маске сначала ловко поигралась с двузубой вилкой и лопаткой, а затем принялась обрабатывать ингредиенты на разогретой поверхности.

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