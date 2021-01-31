Популярна телеведуча Леся Нікітюк порадувала себе розкішною вечерею під час відпустки на Мальдівах

Вона розмістила в сторіз соцмережі "Instagram" кілька коротких відео, які записала в ресторані, передає Politeka.net. Зірка вирішила пригоститися стравами азіатської кухні і зняла процес їх приготування, робочу поверхню і плиту розмістили прямо в залі, тому гості змогли своїми очима спостерігати за роботою кухаря.

Окрему увагу слід звернути на зовнішній вигляд Лесі, адже для походу в ресторан вона вибрала сіру сукню з відвертим декольте на межі пристойності, та ще й показала його зверху. Пікантності образу дівчини додало намисто з перлами і кулоном у вигляді замочка.

"Зараз покажу вам нашу вечерю. Арігато. Ми будемо вечеряти ножами. Так, у нас готується рис з овочами, чим більше овочів, як сказала наш кухар, тим здоровіше їжа. Здоровіше їжа-щасливіше люди", - вимовила Леся Нікітюк на камеру, не стримуючи своїх емоцій від побаченого.

Телеведуча також показала самого кухаря, яка готувала для неї блюдо на плиті. Жінка в червоному халаті, шапочці і масці спочатку спритно погралася з двозубою виделкою і лопаткою, а потім почала обробляти інгредієнти на розігрітій поверхні.

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