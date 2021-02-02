Популярна телеведуча Леся Нікітюк блиснула засмаглою фігурою в незвичайному вбранні

Фото вона розмістила в сторіз соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

Нікітюк покрасувалася перед дзеркалом в чорних хутряних міні-шортиках, які нагадують труси, і такому ж бюстгальтері. Наверх вона накинула в'язану малинову кофтинку.

"Доброго ранку! Я все думаю, куди надівають ці теплі шортики. Ось куди. Це коли приїжджаєш з Мальдів, а тобі в попку холодно, відразу надіваєш теплі шортики», - каже телеведуча.

Для сторіс Нікітюк не стала особливо чепуритися і записала відео з косметичною маскою на обличчі і патчами під очима.

Схоже, адаптація після Мальдів дається Лесі непросто.

"Погода в Києві просто жахлива. Купа снігу мороз і хмарне небо", - каже вона в" сторіс", і показує вид за вікном.

Зазначимо, Леся Нікітюк тільки днями повернулася до Києва після відпочинку на Мальдівах. Артистка зізнавалася, що буде дуже нудьгувати.

"Прощайте Мальдіви. Це було незабутньо. Мені буде нудно. Як в принципі ці сім днів. Я жартую. На Мальдівах не нудно. Всі, хто сумує на Мальдівах, повинні ходити до психолога. Це ваші особисті проблеми. Тут офігенно», - говорила телеведуча.

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