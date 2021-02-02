Популярная телеведущая Леся Никитюк блеснула загорелой фигурой в необычном наряде
Фото она разместила в сториз соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.
Никитюк покрасовалась перед зеркалом в черных меховых мини-шортиках,которіе напоминают трусы, и таком же бюстгальтере. Наверх она набросила вязаную малиновую кофточку.
«Доброе утро! Я все думаю, куда надевают эти теплые шортики. Вот куда. Это когда приезжаешь с Мальдив, а тебе в попку холодно, сразу надеваешь теплые шортики», - говорит телеведущая.
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Для сторис Никитюк не стала особо хорошиться и записала видео с косметической маской на лице и патчами под глазами.
Похоже, адаптация после Мальдив дается Лесе непросто.
"Погода в Киеве просто ужасная. Куча снега мороз и хмарное небо", - говорит она в "Сторис", и показывает вид за окном.
Отметим, Леся Никитюк только на днях вернулась в Киев после отдыха на Мальдивах. Артистка признавалась, что будет очень скучать.
«Прощайте Мальдивы. Это было незабываемо. Мне будет скучно. Как в принципе эти семь дней. Я шучу. На Мальдивах не скучно. Все, кто скучает на Мальдивах, должны ходить к психологу. Это ваши личные проблемы. Тут офигенно», - говорила телеведущая.
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