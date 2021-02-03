Популярная украинская ведущая Леся Никитюк наглядно показала свое сходство со звездой американских реалити-шоу Ким Кардашьян

Как сообщает Politeka.net, шоувумен поделилась забавным фото-сравнением в разделе Сториз своего Инстаграм.

На днях Никитюк, которая недавно отдыхала на море, поделилась шуточным фото, на котором она нафотошопила себе фигуру в стиле сестричек Кардашьян – неестественно узкую талию и очень широкие бедра.

Недавно на страничке самой Кардашьян появилось очень похожее фото, на котором звезда показала, как выглядит ее тело в купальнике. Никитюк не могла не обратить на это внимание, и разместила у себя коллаж с этими двумя снимками. Примечательно, что фигуры красоток на них действительно похожи, а еще они обе позируют в купальниках-бикини с кокетливыми завязками на талии.

Украинская ведущая посчитала этот снимок Кардашьян лучшим доказательством их мифического родства.

«Ну сестры ж», - с юмором подписала фото Леся.

Отметим, что в оригинальном посте с отфотошопленным снимком Никитюк ее поклонники писали следующее:

«Фотошоп и реальность», «Вам лучше с вашими бёдрами», «Ким курит рядом», «Ким не вынесет такой конкуренции», «Ох эти бедра», «Леся Ивановна....не...оставайся красоткой как ты есть..никаких Кардашьянов... прикольно...но нет..ты лучше».

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