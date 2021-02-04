Відома модель російського походження Ірина Шейк поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомки
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала коротке відео, на якому був знятий процес зйомки. Як відомо, для останньої рекламної кампанії Шейк приміряла на себе образ маріонетки. До її рук і ніг були прив'язані мотузки, за які смикали, щоб модель приймала потрібну позу. З боку модель нагадувала ляльку.
Шейк була одягнена в міні-сукню з незвичайними рукавами. Красуня засвітила свої стрункі ніжки, довжина яких була підкреслена коротким платтям. Ззаду сукні розвивався довгий шлейф.
На голові у дівчини красувалася висока зачіска, а макіяж зробив її схожою на італійську актрису Моніку Беллуччі, що відразу кинулося в очі шанувальникам.
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У коментарях красуні залишили безліч приємних слів.
"Ти як Моніка Беллуччі", "дуже сподобався цей день", "шалено красива!", "Просто скажи, чому б і ні», «Квіточка», "Королева", "Оххх. Краса", "До останнього думав, що нитки намальовані", "Образ на Моніку схожий", "Супер! Всі ми трохи маріонетки по життю буваємо в залежності від обставин», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ірина Шейк після душу показала соковите тіло в рушнику, змусивши ковтати слинки:"Моя дівчина-мрія".
Також Politeka писала, що неповторна Ірина Шейк без трусиків втілила найсміливіші мрії:"на це можна дивитися нескінченно".
А ще Politeka повідомляла, що Ірина Шейк в сукні з екстра-декольте запаморочила голову чуттєвим виглядом:"Лялечка".