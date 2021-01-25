Відома модель Ірина Шейк показала себе в свіжому образі
На фото зірка позує в рушник перед дзеркалом. Одягу на Ірині не виявилася, як і білизни. Шейк вигнулася і взялася за розпущене волосся, роблячи кадр ще більш пікантним. Зірка знімала себе на телефон в відображення дзеркала, зовсім не бентежачись себе показати, завдяки чому знімок вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:
"Звідки стільки болю і страждання у виразі обличчя?", "справжня королева", "дуже красиво виглядаєш", " погляд чомусь дивний. А так все супер", "ось це гаряча красуня", "Іра – ти найкрасивіша топ-модель", "ось це бомбезний вид", "Моя дівчина-мрія", "прекрасна російська", "ось що називається російська дівчина, хоч і зірка, але валянки наші не забула", "красуня наша".
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Ми писали, що супермодель російського походження Ірина Шейк вразила красою на обкладинці модного журналу.
У себе в Instagram зірка опублікувала обкладинку Vogue, яку вона прикрасила. Варто відзначити, що фото вийшло дуже чуттєвим і зворушливим. Ірина тримала своє обличчя руками, а вираз обличчя був дуже сумним. Складалося враження, що модель ось-ось заплаче.
Нагадаємо, Ірина Шейк показала фото зі своєю мамою в купальнику і вляпалася в скандал
Також Politeka повідомляла, що томна Ірина Шейк вразила соковитими "булочками", примірявши крихітну білизну
А ще Politeka писала, що томна Ірина Шейк показала вершину чуттєвості в прозорому вбранні