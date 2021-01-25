Известная модель Ирина Шейк показала себя в свежем образе

На фото звезда позирует в полотенце перед зеркалом. Одежды на Ирине не оказалась, как и белья. Шейк выгнулась и взялась за распущенные волосы, делая кадр еще более пикантным. Звезда снимала себя на телефон в отражение зеркала, совсем не смущаясь себя показать, благодаря чему снимок вышел очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Откуда столько боли и страдания в выражении лица?", "настоящая королева", "очень красиво выглядишь", "взгляд почему-то странный. А так все супер", "вот это горячая красотка", "Ира – ты самая красивая топ-модель", "вот это бомбезный вид", "Моя девушка-мечта", "Прекрасная русская", "Вот что называется русская девушка, хоть и звезда, но валенки наши не забыла", "Красавица наша".

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У себя в Инстаграм звезда опубликовала обложку Vogue, которую она украсила. Стоит отметить, что фото получилось очень чувственным и трогательным. Ирина держала свое лицо руками, а выражение лица было очень грустным. Складывалось впечатление, что модель вот-вот заплачет.

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