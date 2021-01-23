Известная модель Ирина Шейк показалась вместе с мамой и поздравила ее с днем рождения

На фото Ирина стояла возле дивана, обнимая свою маму. Девушка была заметно выше Ольги (так зовут женщину), и улыбалась на камеру. На другом снимке Шейк уже показала свою ногу, которой потянулась к голове матери. Этот кадр сразу раскритиковали фанаты красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения, мама", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"С Днем рождения", "Но ногу с маминой головы я бы все таки убрала ...", "Зачем ногой маме на голову", "Копия мамы", "Зачем Вы мать ногой закрыли, Ирина?)", "А зачем ногу на голову и никто не обратил внимания это жесть", "Красивая и счастливая мама ) с днём рождения", "Мамулю с Днём Рождения", "Что означает фото, ваша нога на голове вашей матери(((Как так можно вообще сделать (((", "Мама очень красивая".

Мы писали, что известная модель российского происхождения Ирина Шейк похвасталась безупречными формами, примеряв крохотное белье.

«Заехали в студию на 30 минут и вот что у нас получилось , - говорится в тексте сообщения. Обратим внимание, что на фотографии Шейк позирует в одном крохотном белье, демонстративно поглядывая в кадр.

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